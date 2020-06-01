Хакими показал футболку со словами о Джордже Флойде, убитого полицейским

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими в матче 29-го тура чемпионата Германии с «Падерборном» (6:1) показав футболку с надписью в поддержку Джорджа Флойда.
«Правосудие для Джорджа Флойда» — гласит надпись на футболке.
«Вместе мы победим расизм! Правосудие!" – написал Хакими в своём «твиттере».
25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского Миннеаполиса в результате действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.
Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки из-за смерти Флойда охватили более 20 штатов США.
- 1 июня 2020
-
00:35
-
00:23
-
00:23
-
00:14
-
00:02
- 31 мая 2020
-
23:59
-
23:39
-
23:29
-
23:23
-
23:18
-
22:48
-
22:47
-
22:38
-
22:24
-
22:07
-
21:52
-
21:46
-
21:33
-
21:32
-
21:18
-
21:01
-
20:51
-
20:39
-
20:35
-
20:24
-
20:17
-
20:10
-
19:53
-
19:39
-
19:33
-
19:14
-
19:04
-
18:57
-
18:49
-
18:24