Хакими показал футболку со словами о Джордже Флойде, убитого полицейским

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими в матче 29-го тура чемпионата Германии с «Падерборном» (6:1) показав футболку с надписью в поддержку Джорджа Флойда.

«Правосудие для Джорджа Флойда» — гласит надпись на футболке.

«Вместе мы победим расизм! Правосудие!" – написал Хакими в своём «твиттере».

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского Миннеаполиса в результате действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.



Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки из-за смерти Флойда охватили более 20 штатов США.