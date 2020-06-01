«Я для них — не ручной тренер». Сёмин жёстко прокомментировал уход из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал причину своего ухода из московского клуба.

«Я результата добился, несмотря на еще большие разногласия. Причина же расставания руководителей «Локомотива» со мной заключается в том, что я для них — не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю. Подчеркиваю: не клубу, а лично им.



Пока в клубе работают эти руководители — никакие посты мне не нужны. Чтобы бывать на матчах в Черкизове, либо куплю себе ложу, либо буду ходить к друзьям. Когда захочу. Когда они закончат свою перестройку, и придут другие — вернусь. Я «Локомотив» люблю, это огромная часть моей жизни. Этот клуб мне очень многое дал. И он не имеет отношения к этой группе людей», — цитирует Сёмина «Спорт-экспресс».

31 мая Сёмин провёл последний день в качестве главного тренера «железнодорожников». Специалист тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.



Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок России.