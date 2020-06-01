Брэйди: для итальянского футбола было бы хорошо, если бы чемпионат выиграл кто-то другой
Бывший полузащитник сборной Ирландии Лиэм Брэйди отметил, что для итальянского футбола было бы отлично, если бы «Ювентус» уступил место чемпиона другой команде.
«Лацио» появился из ниоткуда. Не думаю, что кто-то верил, что они могут вот так бороться за титул. Для итальянского футбола было бы хорошо, если бы чемпионат выиграл кто-то другой. Было бы здорово увидеть команду, которая действительно может составить конкуренцию «Ювентусу». Хотя мне кажется, если у других команд в составе будут чемпионы, «Ювентус» всё равно выиграет. Это разочаровывает, потому что я действительно думаю, что для футбола в Италии было бы хорошо, если бы победила другая команда», — приводит слова Брэйди Football Italia.
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