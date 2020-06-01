«ПСЖ» заинтересовался защитником «Аякса» Дестом

«ПСЖ» интересуется американским защитником «Аякса» Сержиньо Дестом, сообщает France Football.



По информации источника французский клуб ищет замену Тома Менье, который в ближайшем будущем должен покинуть команду, и рассматривает в качестве замены ему Деста. Голландцы оценивают Деста в € 20 млн.



Ранее СМИ сообщали об интересе к Десту со стороны «Барселоны» и «Баварии». В прошлом сезоне Дест принял участие в 20 матчах, в которых совершил 4 результативных передачи.

Ранее стало известно, что аргентинский нападающий Мауро Икарди подписал полноценный контракт с «Пари Сен-Жермен». После перехода в «ПСЖ» форвард записал в актив 20 голов и 4 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах. Из-за пандемии коронавируса нынешний сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно, «ПСЖ» был признан чемпионом.