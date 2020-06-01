Жена Карпина опубликовала фото романтичного поцелуя с мужем

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала в «Инстаграме» новое фото, на котором запечатлён романтичный поцелуй с мужем.

«Больше любви невозможно представить, это невозможно», — подписала публикацию Дарья.

Напомним, у Валерия Карпина в апреле родилась родилась пятая дочь. Другие четыре: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.



Российская Премьер-Лига в настоящее время приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.