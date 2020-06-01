Балотелли ответил на информацию о том, что он не тренируется в «Брешии»

Итальянский нападающий «Брешии» Марио Балотелли опроверг информацию о том, что он прекратил тренировки со своей нынешней командой.



«Как вы можете говорит, что я не тренируюсь? Во время всех моих тренировок присутствуют журналисты и у них явно есть камеры. Я тренируюсь по два раза в день. Не знал, что я невидим для объективов. В нужное время я всё объясню, и вы всё поймёте», написал Балотелли в «Инстаграме».

Ранее в СМИ сообщали, что 29-летний футболист на командном занятии «Брешии» не присутствовал и тренировался на полях, зарезервированных для молодёжной команды. Балотелли перешёл в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов.