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«Твиттер» ФИФА удалил фото Санчо в майке, посвящённой убийству Джорджа Флойда

«Твиттер» ФИФА удалил фото Санчо в майке, посвящённой убийству Джорджа Флойда
Футбол / Германия 0

Пресс-служба ФИФА опубликовала в «Твиттере» пост с лучшими футболистами топ-5 лиг по системе «гол+пас», однако позже удалила запись из-за того, что на фото был полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо в футболке с надписью «правосудие для Джорджа», которая посвящена убийству Джорджа Флойда полицейским. Об этом сообщает журналист The Guardian Барни Роней.

Посмотреть запись можно в «твиттере» журналиста.

При этом позже ФИФА перезалила пост, но уже с другой фотографией Санчо, который в матче с «Падерборном» (6:1) отличился хет-триком. Во время игры Санчо получил жёлтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

Санчо — о хет-трике: есть вещи поважнее. Мы должны объединиться в борьбе за справедливость
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