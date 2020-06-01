Роналдо назвал пять игроков, за которыми следит. В списке не оказалось Роналду

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо назвал пять игроков, на выступление обращает особое внимание.

«Месси, конечно, номер один, это талант, нам понадобится 20 или 30 лет, чтобы увидеть нечто подобное. Мне также нравятся Салах, Азар, Неймар, я люблю наблюдать за его игрой, и, конечно же, Мбаппе. Многие сравнивают меня и Мбаппе. У нас есть схожие вещи, но мне никогда не нравились сравнения, особенно между игроками разных поколений, потому что ситуации разные», — приводит слова Роналдо Daily Mail.

В списке Роналдо не оказалось нападающего «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (22 — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти), отдал 3 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.