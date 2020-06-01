«Валенсия» раскритиковала тренера «Аталанты», вышедшего на матч ЛЧ с коронавирусом

«Валенсия» отреагировала на слова главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, который накануне сообщил, что во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов он уже был заражён коронавирусом.

«Валенсия» хотела бы публично выразить свое удивление по поводу того, что тренер команды соперника в матче 1/8 финала Лиги чемпионов признал, что накануне, так и в матче 10 марта в Месталье знал, что, по крайней мере, он страдает от симптомов, предположительно связанных с коронавирусом. При этом он не принял профилактических мер, подвергая риску множество людей во время их поездки в Валенсию и пребывания там», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее матч «Аталанта» — «Валенсия» назвали биологической бомбой. По сумме двух игр «Аталанта» обыграла «Валенсию» с общим счётом 8:4 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.