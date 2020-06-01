«Валенсия» раскритиковала тренера «Аталанты», вышедшего на матч ЛЧ с коронавирусом

«Валенсия» отреагировала на слова главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, который накануне сообщил, что во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов он уже был заражён коронавирусом.
«Валенсия» хотела бы публично выразить свое удивление по поводу того, что тренер команды соперника в матче 1/8 финала Лиги чемпионов признал, что накануне, так и в матче 10 марта в Месталье знал, что, по крайней мере, он страдает от симптомов, предположительно связанных с коронавирусом. При этом он не принял профилактических мер, подвергая риску множество людей во время их поездки в Валенсию и пребывания там», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Ранее матч «Аталанта» — «Валенсия» назвали биологической бомбой. По сумме двух игр «Аталанта» обыграла «Валенсию» с общим счётом 8:4 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
- 1 июня 2020
-
06:26
-
05:38
-
05:17
-
03:49
-
03:16
-
02:18
-
01:41
-
00:59
-
00:55
-
00:35
-
00:23
-
00:23
-
00:14
-
00:02
- 31 мая 2020
-
23:59
-
23:39
-
23:29
-
23:23
-
23:18
-
22:48
-
22:47
-
22:38
-
22:24
-
22:07
-
21:52
-
21:46
-
21:33
-
21:32
-
21:18
-
21:01
-
20:51
-
20:39
-
20:35
-
20:24
-
20:17