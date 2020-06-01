«Спартак» и «Локомотив» поспорят за полузащитника «Кайсериспора» Менса

Полузащитник «Кайсериспора» Бернарду Менса попал в сферу интересов двух клубов чемпионата России, сообщает Ghana Web.
По данным источника, интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Локомотив» и «Спартак». Конкуренцию московским клубам в борьбе за игрока может составить греческий ПАОК, который хочет выделить около € 6 млн на покупку Менса.
До приостановки турецкой Суперлиги Менса провёл 21 матч, в которых забил 3 гола и сделал 8 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.
После 22 туров чемпионата России «Локомотив» занимает второе место, набрав 41 очко. «Спартак» в свою очередь располагается на восьмом месте, записав в свой актив 28 очков.
На данный момент сезон в РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что розыгрыш турнира возобновится 21 июня.
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