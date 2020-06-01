Сёмин призвал руководство «Локо» к отставке, Джонс отказался от титула UFC. Главное к утру

Юрий Сёмин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку, НХЛ отреагировала на протесты в США и Канаде, «Спартак» и «Локомотив» интересуются хавбеком «Кайсериспора» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Юрий Сёмин призвал руководителей «Локомотива» уйти в отставку.
2. «Шахтёр» обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины.
3. Джон Джонс отказался от титула чемпиона UFC в полутяжёлом весе.
4. НХЛ выступила с заявлением по поводу протестов в США и Канаде в связи с гибелью Флойда.
5. Джей Ар Смит избил белого мужчину на фоне протестов из-за смерти афроамериканца. Видео.
6. Матчи Российской Премьер-Лиги на стадионах в Краснодаре и Сочи пройдут без зрителей.
7. «Спартак» и «Локомотив» поспорят за полузащитника «Кайсериспора» Менса.
8. Назаров: в США людей лупят дубинками. Почему молчат наши энхаэловские правдорубы?
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