Поль Погба готов перейти в «ПСЖ»

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов перейти в «Пари Сен-Жермен», сообщает Le10sport.
По данным источника, приоритетным вариантом для француза остаётся переход в мадридский «Реал», однако игрок готов к переходу в «ПСЖ», как и к возвращению в туринский «Ювентус».
Ранее сообщалось, в трансфере Погба заинтересован лично главный тренер «сливочных» француз Зинедин Зидан. «Ювентусе» был готовы включить несколько игроков в сделку по Погба, однако из-за высоких финансовых требований клуба и игрока в клубе сомневается, что трансфер состоится.
Контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года. «Красные дьяволы» могут воспользоваться опцией продления соглашения с игроком на один сезон.
В нынешней кампании 27-летний игрок записал в свой актив 2 результативные передачи в 7 матчах английской Премьер-лиги.
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