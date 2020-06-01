Жена Погребняка покрасила себе и детям волосы

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» показала новый имидж себя и своих детей.
Жена футболиста опубликовала видео, на котором позирует с тремя сыновьями. У всех них волосы окрашены в розовый цвет.
«Вот такие вот мы крутые! И это не маска и не фотошоп. Мы покрасились!» — похвасталась Мария.
Видео доступно на «Чемпионате».
Фото: «Инстаграм» Марии Погребняк
Ранее было объявлено, что Павел Погребняк заразился коронавирусом. Впоследствии инфекция была выявлена у всей семьи футболиста. У самого форварда развилась двусторонняя пневмония, но вскаоре состояние Павла улучшилось. 36-летний игрок чувствует себя нормально и пошёл на поправку.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 21 июня.
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