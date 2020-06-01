«Ещ — гринго». Ещенко предстал героем вестерна, Глушаков оценил
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» забавный видеоролик. В нём футболист «стал героем» вестерна «За пригоршню долларов» итальянского режиссёра Серджо Леоне.
«Ещ — гринго», — подписал видео футболист.
Посмотреть видео можно на странице Андрея Ещенко в «Инстаграме».
Публикацию прокомментировал бывший одноклубник Ещенко Денис Глушаков. «Старый», — написал Глушаков, добавив много смеющихся эмодзи.
Ещенко перешёл в «Спартак» летом 2016 года из махачкалинского «Анжи» в статусе свободного агента. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Ещенко провёл на поле 14 матчей во всех турнирах, не записав в свой актив результативных действий.
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