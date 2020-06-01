«Зенит» объявил о продлении контракта с Сергеем Семаком
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак продолжит работу с петербургской командой в ближайшие годы.
Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, контракт со специалистом был продлён по схеме «2+1».
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом сезоне привёл команду к победе в чемпионате России. Ранее он тренировал «Уфу», а также входил в тренерский штаб сине-бело-голубых и сборной России. В 2014 году исполнял обязанности главного тренера «Зенита».
В бытность футболистом Семак выступал за ЦСКА, «Пари Сен-Жермен», «Москву», «Рубин» и «Зенит».
«Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 21 июня.
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