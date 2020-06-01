Защитник «Авангарда» Ковалёв рассказал о сорвавшемся переходе в «Ростов»

Защитник курского «Авангарда» Константин Ковалёв, на которого претендовал «Ростов», прокомментировал ситуацию вокруг своего трансфера. Ростовчане сделали руководству «Авангарда» три предложения по переходу 20-летнего игрока, каждый раз улучшая условия потенциальной сделки, но получили отказ. В итоге «Ростов» вышел из переговорного процесса.

«Безусловно, разочарован данной ситуацией. Мне как футболисту хочется расти и развиваться, и вариант с „Ростовом“ был отличным шансом для этого. Всё-таки это один из ведущих российских клубов. Я родился и вырос в Курске, „Авангард“ мне, конечно, небезразличен, но все прекрасно понимают, что на данный момент это команды разного уровня. До последнего надеялся, что клубы договорятся и мой переход состоится. Точно знаю, что интерес со стороны „Ростова“ был предметный, но руководство „Авангарда“ поступило по-своему. Такое решение выглядит тем более странным, учитывая, что клуб испытывает финансовые проблемы, отказался от участие в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне и наверняка деньги за мой трансфер не были бы лишними. К тому же некоторое время назад генеральный директор клуба открытым текстом говорил, что если на футболистов «Авангарда» будет спрос из ведущих команд ФНЛ и тем более РПЛ, препятствий для их ухода не будет. А теперь получается, что это были пустые обещания», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В прошедшем чемпионате ФНЛ Ковалёв сыграл в составе «Авангарда» 18 матчей, в которых забил один гол.