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«Тоттенхэм» интересуется защитником «Атлетико» Савичем

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Атлетико» Савичем
Футбол / Англия 0

Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич может продолжить карьеру в Англии, сообщает TodoFichajes.

По данным источника, «Тоттенхэм Хотспур» ищет замену Яну Вертонгену, который может покинуть клуб летом. Сообщается, что главный тренер «шпор» Жозе Моуринью ищет опытного защитника, и Савич является приоритетным вариантом. «Атлетико» не готов расстаться с футболистом меньше чем за € 15 млн.

Савич перешёл в «Атлетико» из итальянской «Фиорентины» летом 2015 года. Контракт игрока с мадридским клубом действителен до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провёл на поле 19 матчей во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 5 жёлтых карточек.

«Атлетико», набрав 45 очков в 25 матчах, занимает 6-е место в турнирной таблице Примеры.

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