«Зенит» не будет вести переговоры по трансферам до окончания сезона

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клуба относительно контрактов футболистов и тренеров и трансферов.



«Решение продлить контракт относится только к главному тренеру с учётом роли, которую он играет. Что касается остальных — футболистов и тренеров, то на период доигрывания чемпионата, которое становится всё более реальным, и даже со зрителями, никаких переговоров, в том числе по новым футболистам, мы вести не будем. Чем раньше мы станем чемпионами, тем раньше можно будет вести речь о комплектовании команды на следующий сезон. Потому что зазор будет очень маленький.



Если мы выйдем в финал Кубка России, а мы никакой другой цели не имеем, кроме как сначала пройти туда, а потом победить, то перерыв будет очень небольшой. И в августе, спустя неделю, начнётся новый чемпионат. Конечно, у нас есть информация о потенциальных футболистах, которые нам могут понадобиться. Рынок достаточно пассивен, поскольку все сконцентрированы на доигрывании. Тем более что трансферное окно будет открыто тогда, когда будут доиграны основные чемпионаты», — цитирует Медведева пресс-служба «Зенита».

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