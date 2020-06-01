Гендиректор «Зенита»: задача — получить к столетию клуба вторую звезду

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о задачах команды после продления контракта с главным тренером Сергеем Семаком.
«Задачи у «Зенита» — всегда быть первым и успешно выступать в Лиге чемпионов. Может быть, кто-то скажет, что это звучит самонадеянно, но задача — получить к столетию вторую звезду. Это хоть и сложно, амбициозно, но реально. Что касается европейских турниров, то «Зенит» должен не только играть в Лиге чемпионов, но и выходить из группы. Такая задача была и не снимается. «Зенит» должен доказать, что является клубом европейского уровня», — цитирует Медведева пресс-служба «Зенита».
«Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 21 июня.
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