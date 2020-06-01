«Браво! Давай, «Зенит». Виллаш-Боаш поддержал решение продлить контракт с Семаком

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне возглавляющий «Марсель», отреагировал на новость о продлении петербургским клубом контракта с нынешним наставником команды Сергеем Семаком.



Португальский специалист оставил комментарий поддержки под постом коллеги в «Инстаграме».



«Браво! Давай, «Зенит», — написал Виллаш-Боаш латиницей.



Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом сезоне привёл команду к победе в чемпионате России. Ранее он тренировал «Уфу», а также входил в тренерский штаб сине-бело-голубых и сборной России. В 2014 году исполнял обязанности главного тренера «Зенита».



«Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 21 июня.

Гендиректор «Зенита» прокомментировал продление контракта с Семаком