«Браво! Давай, «Зенит». Виллаш-Боаш поддержал решение продлить контракт с Семаком

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне возглавляющий «Марсель», отреагировал на новость о продлении петербургским клубом контракта с нынешним наставником команды Сергеем Семаком.
Португальский специалист оставил комментарий поддержки под постом коллеги в «Инстаграме».
«Браво! Давай, «Зенит», — написал Виллаш-Боаш латиницей.
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом сезоне привёл команду к победе в чемпионате России. Ранее он тренировал «Уфу», а также входил в тренерский штаб сине-бело-голубых и сборной России. В 2014 году исполнял обязанности главного тренера «Зенита».
«Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 21 июня.
- 1 июня 2020
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