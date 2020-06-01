Геркус: разделяю чувства и тревогу Сёмина. Неприятно видеть, как в «Локо» ведутся дела

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём «инстаграме» отреагировал на интервью с бывшим главным тренером команды Юрием Сёминым, у которого накануне, 31 мая, истёк контракт с клубом.



«Прочитал интервью Юрия Палыча. Что сказать? Сильные слова. Позиция где-то резкая, но честная и прямая. Несмотря на то что на данный момент меня с «Локомотивом» ничего не связывает, я разделяю его чувства, его тревогу. Мне неприятно видеть то, как там ведутся дела.



Нас с Юрием Палычем, несмотря на все наши споры и разногласия, объединяли одни и те же ценности – стремления к победам, к трофеям, к счастью болельщиков. Радость болельщиков, заполненные трибуны – мы работали для этого. Пусть и ненадолго, но нам удалось вывести «Локомотив» на ведущую роль в нашем футболе. Конечно, мы хотели большего, хотели идти дальше, и наши споры были в том числе о том, как выйти на следующий уровень. Согласен с Сёминым, что такой шанс – вырастить большую команду-династию с еврокубковыми амбициями – был реален. Но вот поддержки у нас не было, поэтому мы пришли к тому, что есть. Главное всё же — достигнутые результаты и светлые воспоминания. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Юрию Палычу хочу пожелать здоровья и удачи в продолжении его тренерской деятельности», — написал Геркус.

Геркус: Сёмину даже не предложили высказаться по поводу нового тренера. Это неправильно