«Он говорит полную чушь». Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, накануне покинувший пост заместителя спортивного директора клуба, поделился подробностями конфликта с нападающим Артёмом Дзюбой.
«Манчини не захотел видеть Дзюбу в команде, и мне нужно было найти ему новый клуб для аренды. Я искал варианты за границей, но ехать в Европу Дзюба отказался. Я предлагал ему команды из чемпионатов Турции, Греции. Сложно было интегрировать Дзюбу в команду из более статусного чемпионата. Тем более что он сам сказал: «Я не рассматриваю клубы за границей».
Дзюба говорил, что я не захотел отпускать его из «Зенита»? Это глупо. Моей задачей как раз было его отпустить. Дзюба говорит полную чушь. Мы обсуждали любые возможные варианты его ухода из «Зенита» – в аренду или на полноценный трансфер. Раз я так не хотел отпускать Дзюбу, почему он в итоге оказался в «Арсенале»?
Что касается слов Дзюбы, что я вёл себя «омерзительно», когда человек говорит подобные вещи, он должен отвечать за них. Пусть объяснит, что именно и как я ему говорил. Просто трезво оцените ситуацию: я, интеллигентный человек из Санкт-Петербурга, спокойный, рассудительный, и просто так начал ему говорить «омерзительные вещи»? Для чего мне это нужно?» — цитирует Малафеева Metaratings.
- 1 июня 2020
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