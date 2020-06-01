«Он говорит полную чушь». Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, накануне покинувший пост заместителя спортивного директора клуба, поделился подробностями конфликта с нападающим Артёмом Дзюбой.



«Манчини не захотел видеть Дзюбу в команде, и мне нужно было найти ему новый клуб для аренды. Я искал варианты за границей, но ехать в Европу Дзюба отказался. Я предлагал ему команды из чемпионатов Турции, Греции. Сложно было интегрировать Дзюбу в команду из более статусного чемпионата. Тем более что он сам сказал: «Я не рассматриваю клубы за границей».



Дзюба говорил, что я не захотел отпускать его из «Зенита»? Это глупо. Моей задачей как раз было его отпустить. Дзюба говорит полную чушь. Мы обсуждали любые возможные варианты его ухода из «Зенита» – в аренду или на полноценный трансфер. Раз я так не хотел отпускать Дзюбу, почему он в итоге оказался в «Арсенале»?



Что касается слов Дзюбы, что я вёл себя «омерзительно», когда человек говорит подобные вещи, он должен отвечать за них. Пусть объяснит, что именно и как я ему говорил. Просто трезво оцените ситуацию: я, интеллигентный человек из Санкт-Петербурга, спокойный, рассудительный, и просто так начал ему говорить «омерзительные вещи»? Для чего мне это нужно?» — цитирует Малафеева Metaratings.

«Пришло время идти дальше». Вячеслав Малафеев объявил об уходе из «Зенита»