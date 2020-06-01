Малафеев: агент Ахметова неоднократно пугал меня. Он сказал: «Вертел я ваш «Зенит»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, накануне покинувший пост заместителя спортивного директора клуба, рассказал об опыте общения с Ираклием Гегечкори, экс спортивным директором «Рубина», а ныне агентом полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.
«Одиозный агент, который славился своим прошлым. Он любил хвастаться связями с криминальным миром. Гегечкори неоднократно пугал меня, намекая на это самое прошлое. Мы с ним очень жёстко разошлись, потому что он грубо выразился в адрес «Зенита». Он сказал: «Вертел я ваш «Зенит». Я не считаю это правильным, так вести себя некорректно. Я предложил ему встретиться, если он захочет. Посмотрим, сколько и как он в дальнейшем будет говорить о «Зените» после нашей встречи», — приводит слова Малафеева Metaratings.
Малафеев на протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта, с 2003 по 2012 год играл за сборную России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владеет агентством недвижимости.
- 1 июня 2020
-
14:26
-
14:04
-
13:46
-
13:44
-
13:36
-
13:24
-
13:21
-
13:14
-
13:05
-
12:56
-
12:41
-
12:24
-
12:06
-
11:55
-
11:48
-
11:40
-
11:33
-
11:06
-
10:58
-
10:57
-
10:48
-
10:47
-
10:35
-
10:33
-
10:11
-
09:59
-
09:56
-
09:38
-
09:21
-
08:35
-
08:03
-
06:26
-
05:38
-
05:17
-
03:49