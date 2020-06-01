Малафеев: агент Ахметова неоднократно пугал меня. Он сказал: «Вертел я ваш «Зенит»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, накануне покинувший пост заместителя спортивного директора клуба, рассказал об опыте общения с Ираклием Гегечкори, экс спортивным директором «Рубина», а ныне агентом полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.



«Одиозный агент, который славился своим прошлым. Он любил хвастаться связями с криминальным миром. Гегечкори неоднократно пугал меня, намекая на это самое прошлое. Мы с ним очень жёстко разошлись, потому что он грубо выразился в адрес «Зенита». Он сказал: «Вертел я ваш «Зенит». Я не считаю это правильным, так вести себя некорректно. Я предложил ему встретиться, если он захочет. Посмотрим, сколько и как он в дальнейшем будет говорить о «Зените» после нашей встречи», — приводит слова Малафеева Metaratings.



Малафеев на протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта, с 2003 по 2012 год играл за сборную России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владеет агентством недвижимости.

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