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Полузащитник ЦСКА Ахметов улетел в Германию в связи с травмой плеча

Полузащитник ЦСКА Ахметов улетел в Германию в связи с травмой плеча
Футбол / РПЛ 0

Ираклий Гегечкори, агент полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, рассказал об отъезде своего подопечного из России.

«Ильзат поехал на плановое обследование в Германию, которое должно было состояться раньше, но из-за пандемии перенеслось. Ничего серьёзного. Это связано с травмой плеча, которую он получил в матче с «Зенитом». В Германии границы открыты, клуб отпустил», — цитирует Гегечкори Sport24.

Ахметов перешёл в ЦСКА летом 2018 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 2 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточку. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2022 года.

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