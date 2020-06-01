«Арсенал» предложил Пьеру-Эмерику Обамеянгу новый контракт

Лондонский «Арсенал» работает над продлением контракта с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".

По данным источника, лондонский клуб предложил форварду соглашение до 2023 года на прежних условиях — с зарплатной € 12 млн в год. Сообщается, что переговоры продолжаются.

Контракт Пьера-Эмерика с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Обамеянг перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» зимой 2018 года. В нынешнем сезоне Обамеянг забил 17 мячей и отдал 1 результативную передачу в 26 матчах английской Премьер-лиги. В 6 встречах Лиги Европы форвард стал автором 3 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что 30-летним габонским футболистом интересуются «Барселона», мадридский «Реал», миланский «Интер» и «Пари Сен-Жермен».