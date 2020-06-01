В «Васко да Гама» выявлено 19 случаев заражения коронавирусом

В бразильском «Васко да Гама» выявлено 16 случаев заражения коронавирусом, сообщает Globo Esporte со ссылкой на канал клуба в YouTube.

По данным источника, тесты 19 из 43 протестированных футболистов оказались положительными. 16 игроков будут отправлены на самоизоляцию, у троих оставшихся были найдены только антитела. Остальные футболисты пройдут повторную проверку. Всего тестирование прошли 350 человек, включая персонал, администрацию клуба и их семьи.

В марте из-за пандемии коронавируса все футбольные первенства в Бразилии были приостановлены на неопределённый срок.

В составе действующего чемпиона Бразилии и обладателя Кубка Либертадорес «Фламенго» было выявлено три случая заражения коронавирусом.