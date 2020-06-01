Смородская: Сёмин сжигает мосты. Его заявления утопичны

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала интервью с бывшим главным тренером команды Юрием Сёминым, в котором тот раскритиковал руководителей клуба и призвал их уйти в отставку.
«Конечно, Юрий Палыч сжигает мосты. После таких нападок на руководство ясно, что в этот клуб его больше не позовут. Именно это руководство. Всё, что говорит Юрий Палыч, имеет право на жизнь, но это некая идеальная картина. Я имею в виду его мнение о трансферах. Он говорит, что при покупке игрока он должен быть уверен в нём на сто процентов. На сто процентов можно быть уверенным только в Месси, Роналду и, может быть, Суаресе. Все остальные игроки без исключения должны пройти адаптацию и к стране, и к чемпионату, и к коллективу. Никто не может быть уверен, что всё получится.
Нарисованная Юрием Павловичем идеальная модель, конечно, замечательна. Но почему-то сам Юрий Павлович не всегда ей следовал. Когда я пришла в «Локомотив», на меня была громадная атака, чтобы я купила Артёма Милевского. В течение нескольких месяцев бомбили клуб. Почти не было изданий, которые бы не писали, какой Артём Милевский прекрасный игрок. Фанаты устраивали демонстрации, Сёмин ставил мне ультиматумы. Суркис дал мне последнюю цену — € 12 млн. Мне хватило силы воли не купить Милевского. Но сейчас об этом все забыли. А как же идеальная модель Сёмина? То есть одно дело — идеальная картинка, другое — реальная жизнь. Не всё так линейно и однозначно. Заявления Юрия Павловича утопичны», — цитирует Смородскую Sport24.
- 1 июня 2020
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