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«Ювентус» летом может подписать Педро Родригеса

«Ювентус» летом может подписать Педро Родригеса
Футбол / Англия 0

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к испанскому нападающему лондонского «Челси» Педро Родригесу, утверждает TuttoJuve со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с трансфером футболиста летом, когда у него завершится срок контракта с лондонцами. Таким образом, форвард может достаться «Ювентусу» бесплатно. Также испанец входит в сферу интересов «Ромы».

Педро перешёл в «Челси» летом 2015 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги (восемь — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую карточку.

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