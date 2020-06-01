«Он был плох в постели». Телеведущая рассказала об отношениях с игроком ЦСКА
Телеведущая Сенада Нуркич рассказала, что у неё были отношения с ивуарийским защитником московского ЦСКА Седриком Гогуа. Об этом она сообщила, отвечая на вопрос, был ли у неё секс с темнокожим мужчиной.
«Да, был. Но цвет кожи не имеет значения. Он был плох в постели», — написала Нуркич в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив фотографию Гогуа.
В 2017 году Нуркич уволили с боснийского телеканала после того, как стало известно, что ранее она занималась проституцией.
Гогуа перешёл в ЦСКА летом 2019 года из «Тамбова». Сумма трансфера составила € 400 тыс. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в двух матчах за московский клуб в чемпионате России. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
Селюк: то, что Гогуа не ставят в состав, это не его вина, а беда ЦСКА
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