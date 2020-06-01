Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рэпер L'One — о ситуации в «Локомотиве»: пора менять обои

Рэпер L'One — о ситуации в «Локомотиве»: пора менять обои
Футбол / РПЛ 0

Рэпер Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, высказался о ситуации в московском «Локомотиве».

«Пора менять обои», — написал L'One на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Левана Горозии

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о работе селекции в московском клубе, сообщив, что поставлением списков потенциальных новичков «железнодорожников» сейчас занимается продавец обоев по фамилии Лосюк. Сёмин обвинил его в лоббировании интересов некоторых агентов, а также отметил, что на этой почве произошёл его конфликт с руководством «Локомотива».

Напомним, вчера, 31 мая, Сёмин провёл последний день в качестве главного тренера «Локомотива». Ранее «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт со специалистом.

Юрий Сёмин: списки потенциальных новичков в «Локомотив» поставляет продавец обоев
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020