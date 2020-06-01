Рэпер L'One — о ситуации в «Локомотиве»: пора менять обои

Рэпер Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, высказался о ситуации в московском «Локомотиве».

«Пора менять обои», — написал L'One на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Левана Горозии

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о работе селекции в московском клубе, сообщив, что поставлением списков потенциальных новичков «железнодорожников» сейчас занимается продавец обоев по фамилии Лосюк. Сёмин обвинил его в лоббировании интересов некоторых агентов, а также отметил, что на этой почве произошёл его конфликт с руководством «Локомотива».

Напомним, вчера, 31 мая, Сёмин провёл последний день в качестве главного тренера «Локомотива». Ранее «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт со специалистом.