Жена Кокорина поделилась фото с сыном в честь Дня защиты детей

Дарья Валитова, жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который выступает за «Сочи» на правах аренды, поделилась фотографиями с сыном Майклом в честь дня защиты детей.
«Международный день защиты детей. Вроде уже 2020 год, а в мире до сих пор столько деток нуждаются в помощи и защите. Дети — это главное в нашем мире, они продолжение всего! И, наверное, чтобы изменить что-то в мире в лучшую сторону, нужно начинать именно с детей! Я думаю, вы и сами знаете, сколько душераздирающих историй происходит в нашей стране и не только! Так хочется, чтобы и государство, и каждый из нас как можно внимательнее и с заботой относились к тому, как живут детки. Будьте добрее и помогайте тем, кто ещё не может сам решить свои проблемы и невзгоды», — написала Валитова в своём «инстаграме».
- 1 июня 2020
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