Тимур Жамалетдинов останется в Польше до окончания сезона

Нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступающий на правах аренды за познаньский «Лех», останется в польском клубе до окончания сезона, сообщается на официальном сайте «армейцев».

Футболисты ЦСКА Наир Тикнизян, Виталий Жиронкин и Хетаг Хосонов возвращаются в ЦСКА в связи с истечение срока действия арендных соглашений. Напомним, Тикнизян выступал на правах аренды за курский «Авангард», Жиронкин был арендован «Балтикой», а Хосонов играл за «Тамбов».

ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах «армейцы» одержали 10 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в чемпионате России был приостановлен. Возобновление турнира запланировано на 21 июня.