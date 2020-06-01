«Помнят ноги-то!» Вадим Евсеев продемонстрировал точность удара по воротам
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на тренировке уфимского клуба с одного удара точно пробил в перекладину.
«Считается, что тренер должен убить в себе игрока. Получается не всегда. Помнят ноги-то!» — написал Евсеев в своём «инстаграме».
«Уфа», набрав в 22 турах 27 очков, располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Рестарт чемпионата России по футболу запланирован на 21 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей. Таблицу турнира возглавляет «Зенит», набравший 50 очков. Следом идут «Локомотив» и «Краснодар» (оба — по 41).
Следующий матч в РПЛ «Уфа» должна провести на своём поле с «Тамбовом».
Евсеев едва не закрутил мяч в ворота с отрицательного угла на тренировке «Уфы»
- 1 июня 2020
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