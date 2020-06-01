«Кёльн» — «РБ Лейпциг»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:30
Сегодня, 1 июня, состоится матч «Кёльн» – «РБ Лейпциг». Встреча 29-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги», стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат Германии, как практически и все мировые соревнования, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.
После 28 туров «РБ Лейпциг», набрав 55 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Кёльн» (34) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария», в 29 матчах набравшая 67 очков.
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020
- 1 июня 2020
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