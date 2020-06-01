На 20-й минуте матчей Примеры будет звучать трек с записанными аплодисментами

На 20-й минуте матчей чемпионата Испании будет звучать трек с записанными аплодисментами в поддержку тех, кто борется с пандемией коронавируса.

Для реализации данного проекта Примера создала специальный сайт applausetoinfinity.com, на который болельщики со всего мира смогут загрузить аплодисменты. Из них будет создан единый трек, который будут включать на стадионах.

В настоящее время в Испании коронавирусом заразились 286 509 человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались более 27 тыс. человек.

Напомним, что чемпионат Испании был приостановлен из-за коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 11 июня. Лидером Примеры является «Барселона», которая в 27 турах набрала 58 очков. «Реал» (56) — на втором месте.