Мацуев: для деятелей искусства рестарт матчей с аудиторией — приятный сигнал

Известный пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал согласование РФС с Роспотребнадзором возможности проведения матчей РПЛ со зрителями на трибунах.



«Наконец-то в нашей жизни появляется оптимизм и надежда. Футбол и классическая музыка очень похожи, я всегда говорил об этом. У нас огромное количество пересечений, и самое главное – это игра для публики. Живые эмоции не заменит никакая онлайн-трансляция. Мы это видим на примере чемпионата Германии, возобновление которого все футбольные болельщики восприняли с благодарностью. Жизнь продолжается, подумали мы, футбол продолжается, пусть даже без зрителей. Хотя футбол подразумевает присутствие энергии, дыхания и силы, которую дарят игре фанаты.



Для нас, музыкантов, артистов, деятелей искусства, рестарт матчей с аудиторией – приятный сигнал. В июле возможны концерты на открытом воздухе, куда планируется пускать людей. И это совсем другое дело. В марте я впервые в жизни сыграл концерт без зрителей, но с прямой трансляцией в интернете, и это было одним из сложнейших выступлений в моей жизни, так как я играл «в стену» в пустом зрительном зале, понимая, что запись смотрят миллионы людей. Это необычные ощущения, и, честно говоря, не сразу их удалось прочувствовать. Очень не хочу повторять такой опыт, потому что в нём нет энергетической отдачи. Думаю, футболисты, которые играют при пустых трибунах, ощущают примерно то же самое», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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