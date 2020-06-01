Мацуев: для деятелей искусства рестарт матчей с аудиторией — приятный сигнал

Известный пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал согласование РФС с Роспотребнадзором возможности проведения матчей РПЛ со зрителями на трибунах.
«Наконец-то в нашей жизни появляется оптимизм и надежда. Футбол и классическая музыка очень похожи, я всегда говорил об этом. У нас огромное количество пересечений, и самое главное – это игра для публики. Живые эмоции не заменит никакая онлайн-трансляция. Мы это видим на примере чемпионата Германии, возобновление которого все футбольные болельщики восприняли с благодарностью. Жизнь продолжается, подумали мы, футбол продолжается, пусть даже без зрителей. Хотя футбол подразумевает присутствие энергии, дыхания и силы, которую дарят игре фанаты.
Для нас, музыкантов, артистов, деятелей искусства, рестарт матчей с аудиторией – приятный сигнал. В июле возможны концерты на открытом воздухе, куда планируется пускать людей. И это совсем другое дело. В марте я впервые в жизни сыграл концерт без зрителей, но с прямой трансляцией в интернете, и это было одним из сложнейших выступлений в моей жизни, так как я играл «в стену» в пустом зрительном зале, понимая, что запись смотрят миллионы людей. Это необычные ощущения, и, честно говоря, не сразу их удалось прочувствовать. Очень не хочу повторять такой опыт, потому что в нём нет энергетической отдачи. Думаю, футболисты, которые играют при пустых трибунах, ощущают примерно то же самое», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 1 июня 2020
-
20:10
-
20:06
-
19:34
-
19:32
-
19:17
-
19:15
-
19:01
-
18:59
-
18:37
-
18:25
-
18:18
-
18:11
-
18:00
-
17:51
-
17:47
-
17:42
-
17:32
-
17:19
-
17:16
-
17:05
-
16:37
-
16:29
-
16:27
-
16:03
-
15:44
-
15:35
-
15:17
-
15:10
-
14:56
-
14:43
-
14:36
-
14:26
-
14:04
-
13:46
-
13:44