«Торпедо» объявило о назначении Дениса Маслова на пост президента клуба
«Торпедо» на официальном сайте объявило о назначении Дениса Маслова на пост президента клуба. Ранее этот пост покинула Елена Еленцева.
Ранее Маслов работал в должности исполнительного директора пермского «Амкара», который в 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем.
Напомним, что Российский футбольный союз принял решение досрочно завершить сезон-2019/2020 в ФНЛ. «Торпедо», набрав 53 очка в 27 встречах, завершило сезон на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ.
Путёвки в Российскую Премьер-Лигу получили подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор». Впрочем, позднее появилась информация, что «Химки» могут отказаться от выступлений в РПЛ, если в ближайшее время не смогут найти спонсоров.
- 1 июня 2020
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