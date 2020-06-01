«Торпедо» объявило о назначении Дениса Маслова на пост президента клуба

«Торпедо» на официальном сайте объявило о назначении Дениса Маслова на пост президента клуба. Ранее этот пост покинула Елена Еленцева.



Ранее Маслов работал в должности исполнительного директора пермского «Амкара», который в 2018 году был расформирован из-за финансовых проблем.



Напомним, что Российский футбольный союз принял решение досрочно завершить сезон-2019/2020 в ФНЛ. «Торпедо», набрав 53 очка в 27 встречах, завершило сезон на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ.

Путёвки в Российскую Премьер-Лигу получили подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор». Впрочем, позднее появилась информация, что «Химки» могут отказаться от выступлений в РПЛ, если в ближайшее время не смогут найти спонсоров.