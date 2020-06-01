Погба — о гибели Джорджа Флойда: подобное больше нельзя терпеть!

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб на улицах американского Миннеаполиса в результате действий полицейских.
«В течение последних нескольких дней я много думал о том, как выразить свои чувства по поводу того, что произошло в Миннеаполисе. Я чувствовал гнев, жалость, ненависть, негодование, боль, грусть.
Это ужасный момент для Джорджа и для всех чернокожих людей, которые страдают от расизма каждый день! Будь-то в футболе, на работе, в школе — в любом месте! Это должно прекратиться раз и навсегда! Не завтра или на следующий день, это должно закончиться сегодня! Насильственные акты расизма больше нельзя терпеть. Я не могу терпеть. Я не потерплю. Мы не потерпим», — написал Погба в своём «инстаграме».
- 1 июня 2020
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