«Спартак» прошёл повторное тестирование на коронавирус. Все результаты — отрицательные

Футболисты, тренеры и сотрудники «Спартака» прошли повторное тестирование на коронавирус, сообщает официальный сайт московского клуба.



Результаты всех тестов оказались отрицательными. Игроки, тренерский штаб и персонал здоровы. В том числе это касается главного тренера Доменико Тедеско, его помощников — Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки, а также четырёх игроков — Самуэля Жиго, Алекса Крала, Гуса Тиля и Джордана Ларссона. Они должны провести в самоизоляции две недели с момента возвращения из Европы, поэтому живут в Тарасовке в отдельном корпусе и присоединятся к остальной команде через несколько дней.



Зелимхан Бакаев, у которого по итогам первого тестирования была выявлена коронавирусная инфекция, по-прежнему находится дома на карантине.

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