Погребняк: в конце матча с «Баварией» я думал: «Какой же ты дурак, пропускаешь финал»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился воспоминаниями об ответном матче 1/2 финала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 с «Баварией» (4:0).

«В первую очередь тогда мысли были связаны с повторением положительного результата и выходом в финал. О звании лучшего бомбардира до игры не думал, но если учесть, что уже на четвёртой минуте мне удалось забить, а мгновениями ранее Тони не реализовал свой лучший момент в игре, когда Рома Широков головой вынес мяч с линии… Тут мысли стали появляться как минимум сравняться с Лукой Тони в споре лучших бомбардиров турнира.



Ещё в Мюнхене подумал, что без Андрея будет тяжеловато. Но, как показала игра, всё было не так страшно. Сам Аршавин тогда сказал: “Ни фига себе, вы в порядке. В финале я вам не нужен”.



Это был реальный шанс войти в историю. Матчей такого уровня на “Петровском” ещё не было, поэтому дополнительно искать энергию не нужно было. Быстрый гол добавил куража. Это тот случай, когда у тебя получается буквально всё. Зырянов накручивает Демичелиса, Погребняк забивает правой, Файзулин — головой! Можете себе такое представить? Единственное, что омрачило праздник, — жёлтая карточка на 75-й минуте. Последние пятнадцать минут я бегал и думал: “Какой же ты дурак, пропускаешь финал”.



Отошёл после того, как выиграли финал. На самом деле никто не знает, что получилось бы, будь я тогда на поле. А тут Текке вышел в финале и отдал голевую передачу. Слава Малафеев выбивал мяч от ворот, шла верховая борьба, Лусио схватился за лицо. Я его тогда спрашиваю: “Что же ты наделал?” — “А что, у тебя вторая карточка? Ну, извини”.



Стадион не замолкал, болельщики гнали нас вперёд. Так что “Петровский” is on fire", — приводит слова Погребняка пресс-служба клуба.



«Зенит» показывает первый матч с «Баварией» на своём сайте, трансляция началась в 20:00 мск. Финальный матч с «Рейнджерс» клуб покажет 4 июня.