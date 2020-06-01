Тер Штеген: Гётце вписался бы в Ла Лигу

Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген поделился своим мнением о будущем полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гётце, который покинет команду в конце сезона.
«Марио — игрок который знает, как обращаться с мячом. Он определённо вписался бы в Ла Лигу. Не знаю, планирует ли он и дальше играть в футбол. Когда мы общаемся, то никогда не говорим о футболе. Для меня важно только одно: чтобы он принял правильное решение и был счастлив. Гётце подойдёт многим клубам», — приводит слова тер Штегена Goal.com.
Марио Гётце — воспитанник дортмундской «Боруссии». Выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию». Летом 2016 года немецкий полузащитник вернулся в родной клуб, сумма трансфера составила € 22 млн.
- 1 июня 2020
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