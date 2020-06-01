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«Все про контракты, переходы». Глушаков высказался о подготовке к рестарту РПЛ

«Все про контракты, переходы». Глушаков высказался о подготовке к рестарту РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков кратко рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата России.

«Попаду, не попаду? Все про контракты, переходы… А команда спокойно готовится в рабочем режиме. Рестарт не за горами», — написал Глушаков в своём «инстаграме».

Глушаков перешёл в «Ахмат» летом 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги (16 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

«Ахмат», набрав в 22 турах 20 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

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