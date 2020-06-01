Кьеллини — о гибели афроамериканца в США: как я могу объяснить дочерям, что произошло?

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал протесты в США, охватившие страну после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
«Я видел фотографии с места событий, и мне нужно было время, чтобы всё обдумать. Чтобы оправиться от потрясения, вызванного насилием такого масштаба. Как я могу объяснить своим дочерям, что произошло? Какими словами? Правда в том, что я не могу их найти. Ответа нет.
Только один вопрос, такой же важный, как жизнь Джорджа Флойда: почему? Как это могло случиться? Почему история повторяется? Я видел хештег “Жизни чернокожих важны”. Таких хештегов просто не должно существовать. Потому что все жизни имеют значение. Жизнь каждого ребёнка, мальчика, мужчины, женщины и человека в мире. Но если это поможет избежать подобного, если кому-то это ещё не было ясно, — жизни чернокожих имеют значение. Сейчас. Всегда», — написал Кьеллини на своей странице в «Твиттере».
- 1 июня 2020
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