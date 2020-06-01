Роджерс: «Челси» хотел купить Коутиньо, когда ему было 14 лет

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс, который ранее входил в тренерский штаб «Челси», сообщил, что лондонский клуб пытался купить полузащитника Филиппе Коутиньо в 2008 году.

«Когда Коутиньо переходил в «Ливерпуль» в 2013 году, я понимал, что нам не хватает определённых ингредиентов. Я знал Филиппе ещё со времён «Челси». Мы хотели купить его, когда ему было 14 лет, но он уже принял решение перейти в «Интер». Когда он вновь стал доступен на рынке, я подумал, что нам нужно приобрести его в «Ливерпуль».

Большинство людей смотрели на него и думали, что он не подойдёт для Премьер-лиги. Но Филиппе пугает соперников, когда владеет мячом. Сейчас мне грустно, когда я слышу, как люди отговаривают его от возвращения в АПЛ. Этот мальчик покажет, что он лучший, если вернётся. Он игрок мирового класса», — приводит слова Роджерса Goal.