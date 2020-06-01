Серия А представила расписание на оставшуюся часть сезона-2019/2020

Итальянская Серии А на официальном сайте представила утверждённое расписание на оставшуюся часть сезона-2019/2020.



Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в чемпионате Италии в марте был приостановлен. Турнир возобновится 20 июня матчем «Торино» — «Парма», который начнётся в 19:30 мск. В этот же день состоится ещё одна встреча — «Верона» сыграет с «Кальяри». Начало игры — в 21:45 мск.



Даты и время начала матчей 36-го, 37-го и 38-го туров Серии А будут утверждены позднее. Расписание оставшихся игр чемпионата Италии сезона-2019/2020 можно посмотреть на сайте турнира.

Лидером итальянской Серии А является туринский «Ювентус», который в 26 турах набрал 63 очка. Второе место занимает римский «Лацио» (62).