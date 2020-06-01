Иван Коновалов: говорят, звонари, которые бьют в церковные колокола, никогда не болеют

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов рассказал о своём отношении к религии.

«Я пробовал один раз держать пост. Мне было очень тяжело. Я разговаривал с несколькими батюшками, которые говорили: «Ты спортсмен. Ешь курицу перед игрой за два дня». Но самое основное в посте заключается не в еде. Это душевный и духовный момент очищения. Не нужно ругаться, нужно совершать определённые поступки, не злиться лишний раз.



Питание — это второе. Я пробовал, и это тяжеловато. Держал рождественский пост под конец круга — похудел конкретно. При этом силы тренироваться были, а вот после — да, трудно.



Когда я играл в Сербии, то там не было заездов на базу, все из дома собирались сначала в церковь перед игрой за два часа. Всей командой. А сейчас я в день игры молюсь, читаю определённые молитвы. У меня есть молитвенник, который со мной везде путешествует. Есть иконы, которые я всегда беру с собой. Не всегда есть возможно съездить в церковь, я все делаю на базе в своей комнате перед каждой игрой. Крестик всегда ношу.

Вера мне помогает, для меня это важно. Многие люди верят, многие — нет. Я верю в Бога. Поговоришь с ним — и как-то легче становится. Сходишь на ту же службу в храме, постоишь там час-два и становишься другим, другие ощущения. Говорят, что даже звонари, которые бьют в колокола, никогда не болеют: церковный звон их лечит. Просто в это верить надо. Это не как процесс, а на уровне внутреннего мироощущения. Каждый сам приходит к религии, либо, наоборот, отвергает её», — приводит слова Коновалова «Спорт Бизнес Онлайн».