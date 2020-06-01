«СКА-Хабаровск» расстался с японцем Минори Сато

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» объявила об уходе из клуба нападающего Ильи Кузьмичёва и полузащитника Минори Сато.

«В связи с истечением сроков контрактов «СКА-Хабаровск» покидают нападающий Илья Кузьмичёв и полузащитник Минори Сато. Оба футболиста пополнили состав «армейцев» прошлым летом.



Илья Кузьмичев провёл за «СКА-Хабаровск» 23 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас.

Минори Сато принял участие в 11 матчах, на его счету 1 голевая передача.



ФК «СКА-Хабаровск» благодарит футболистов за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в «инстаграме» клуба.

Напомним, из-за пандемии коронавируса первенство Футбольной национальной лиги было завершено досрочно. «СКА-Хабаровск» финишировал на 7-м месте.