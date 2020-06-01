Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«СКА-Хабаровск» расстался с японцем Минори Сато

«СКА-Хабаровск» расстался с японцем Минори Сато
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» объявила об уходе из клуба нападающего Ильи Кузьмичёва и полузащитника Минори Сато.

«В связи с истечением сроков контрактов «СКА-Хабаровск» покидают нападающий Илья Кузьмичёв и полузащитник Минори Сато. Оба футболиста пополнили состав «армейцев» прошлым летом.

Илья Кузьмичев провёл за «СКА-Хабаровск» 23 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас.
Минори Сато принял участие в 11 матчах, на его счету 1 голевая передача.

ФК «СКА-Хабаровск» благодарит футболистов за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в «инстаграме» клуба.

Напомним, из-за пандемии коронавируса первенство Футбольной национальной лиги было завершено досрочно. «СКА-Хабаровск» финишировал на 7-м месте.

Гендиректор «СКА-Хабаровск»: досрочное завершение ФНЛ — разумное решение
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020