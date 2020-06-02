Станислав Черчесов: смотришь передачи, а там двадцать экспертов и тридцать мнений

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чем он занимался в период карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Я сидел дома, как и все, выполнял указания правительства. Всё время проводил с семьёй, плюс есть дорожка, где можно позаниматься. Я планировал свой день так, как хочу сам. Иногда вставал позже, чем обычно.
Если говорить о работе, то какие-то параллели с работой в обычной режиме есть – с футболистами я в любом случае общаюсь дистанционно, пока они на сборы не приедут. Наверное, мне было чуть легче, чем клубному тренеру.
С игроками я общался по «вотсапу», был на контакте практически со всеми. Сейчас тоже набрал, обсудили моменты травм, подсказали с Безугловым Ионову, Дзюбе, Газинскому. Поставил скайп, многие коллеги просили поставить. А «зумом» я никогда не пользуюсь, я консервативен.
Что касается бессимптомных заболеваний наших игроков, то с Бакаевым и Бариновым я говорил за два до объявления о том, что они заболели. Чувствовали ребята себя нормально, тренировались. Пока это всё, связанное с заболеванием, новое, предварительные оценки давать неправильно. Нужно дать время нашим медикам время всё проанализировать. А то смотришь сейчас передачи – там 20 экспертов и 30 мнений", — сказал Черчесов в программе «Футбол России».
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