Врач «ПСЖ» обеспокоен состоянием Ди Марии. Футболист страдает от бессонницы и депрессии

Врач «Пари Сен-Жермен» выразил обеспокоенность состоянием полузащитника Анхеля Ди Марии, сообщает Le Parisien.



По информации источника, представитель медицинского штаба передал руководству французского клуба информацию о привычках сна, которые выработались у 32-летнего игрока. Сообщается, что Ди Мария страдает от бессонницы, а также испытывает беспокойства и даже временную депрессию. Причиной такого состояния игрока является приостановка футбольной деятельности. Супруга Ди Марии сообщила близким, что её муж ведёт себя как зомби.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры. Сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен».