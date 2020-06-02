«Писанины было много, но его не оштрафовали». Черчесов – о возвращении Смолова в Россию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о форварде «Сельты» Фёдоре Смолове, который в начале апреля вернулся в Россию из Испании, несмотря на карантин, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Правильно ли Смолов, что прилетел в Россию? Иногда журналисты много пишут. Про меня тоже иногда такое говорят, чего не было и никогда не будет. Писанины было много, но в итоге он прилетел назад в Испанию, а в «Сельте» его коллегу оштрафовали, а Смолова нет. И где тут правда? Я с ним на эту тему не говорил, клубные дела нас, по большому счёту, не касаются. Не знаю, отпускали ли его или нет. А правильно ли российские клубы отпускали или нет своих игроков – покажет время.

РФС и РПЛ отработали это время на пятёрку. То, что футбол вернулся – это плюс для руководителей футбола. Если бы они этого не захотели – этого не вышло бы. Это первый шаг к возвращению к нормальной жизни", — сказал Черчесов в программе «Футбол России».